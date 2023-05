Porte della Sardegna sbarrate per i turisti dializzati

Le porte della sardegna sono sbarrate per i turisti che necessitino del trattamento di dialisi, incrementando fino al 20% la domanda dei 1500 sardi che hanno bisogno di 'ripulire' periodicamente il sangue a causa del malfunzionamento dei reni. Due associazioni regionali, l'asnet e l'aned, denunciano la richiesta di più di cento malati che vorrebbero venire in vacanza nell'Isola ma non riescono ad ottenere un posto. I centri - 35 ci sono - ma non gli infermieri.

Nel servizio le interviste a Annibale Zucca, Segretario Aned Sardegna e Bruno Denotti Presidente Asnet Sardegna