Prima udienza nel processo per l'omicidio di Tony Cozzolino

Omicidio premeditato aggravato dalla crudeltà: questa l'accusa per Davide Iannelli, il 49 enne che l'11 marzo di un anno fa a Olbia avrebbe cosparso di benzina e dato fuoco al suo vicino di casa Tony Cozzolino, morto dopo 10 giorni in ospedale per le gravissime ustioni.

Davanti ai giudici della corte d'assise di Sassari l'imputato - rinchiuso nel carcere di Bancali - ha scelto di non presentarsi in aula.

Udienza che si è aperta con le numerose eccezioni presentate dalla difesa tra le quali la richiesta alla corte di disporre una nuova perizia per valutare l'effettiva capacità dell'imputato a partecipare al processo. Secondo alcune perizie di parte l'uomo - sostengono i suoi legali - soffre di un forte disturbo depressivo e della personalità, uno stato incompatibile con la sua presenza in aula. Tra le eccezioni presentate anche la richiesta di nullità degli atti relativi alla chiusura delle indagini in quanto, hanno sostenuto i legali di Iannelli, sarebbe stato leso il diritto alla difesa.

Istanze contestate dalla pubblica accusa e rigettate dai giudici della corte che hanno anche respinto - definendola inammissibile - la richiesta del rito abbreviato per l'imputato avanzata dalla difesa.

Per quanto riguarda le condizioni psicologiche di Iannelli, ha sostenuto il pubblico ministero Daniele Rosa, è comprensibile uno stato di prostazione legato soprattutto alla scomparsa della sua compagna Rosa Bechere, sparita nel nulla dalla fine di novembre. Su questa vicenda la procura di Tempio ha iscritto nel registro degli indagati una coppia olbiese con l'accusa di omicidio e occultamento di cadavere.