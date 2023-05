Rotary Team Racing Regatta, sfida per la beneficienza a Cagliari

Fine settimana a Cagliari all’insegna della solidarietà con l' «Invitational Rotary Team Racing Regatta 2023». Una gara velica patrocinata dal Rotary Club di Cagliari, in collaborazione con la Società Canottieri Ichnusa Cagliari, che coinvolge alcuni dei più prestigiosi circoli velici a livello internazionale, e che persegue nobili finalità di particolare interesse sociale. L'evento è patrocinato dal Comune di Cagliari con il contributo della Fondazione di Sardegna. Il campo di regata occupa lo splendido specchio di mare del porto turistico cittadino. La regata 2023 è la seconda edizione di un evento straordinario, che vede coinvolti ben sessanta professionisti, accomunati dalla grande passione per lo sport e la natura, solidarietà e collaborazione, talento e dedizione, che per tre giornate, si sono sfidati per portare a casa il primo premio. I Team partecipanti sono stati: Royal Thames YC (UK), Royal Yacht Squadron (UK), Bayerischer YC (DE), YC Costa Smeralda (ITA), Società Canottieri Ichnusa Cagliari (ITA). I fondi raccolti andranno a sostegno del progetto Mental Health dedicato ai giovani pazienti dell'Ospedale Microcitemico di Cagliari