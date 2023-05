La reliquia del cuore di San Pio da Pietrelcina a Pula

La reliquia del cuore di Padre Pio è conservata a San Giovanni Rotondo. Dopo la morte del Santo, nel 2008 durante la riesumazione fu prelevato il cuore. Per la prima volta la reliquia arriva in Sardegna. Dal primo al 6 giugno, sarà esposta nella parrocchia di San Giovanni Battista a Pula dove è forte il legame con i suoi figli spirituali come Fra' Nazareno. Attesi 70 gruppi di preghiera da tutta l'Isola.

L'evento eccezionale è stato voluto da padre Roberto Sardu, vicepostulatore del servo di Dio Fra' Nazareno da Pula.