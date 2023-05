Sassari, sul nuovo centro intermodale il comitato non fa marcia indietro: prima le bonifiche

La giunta di Sassari approva due progetti che di fatto segnano il via libera ai lavori per il nuovo centro intermodale nell'area di via XXIV Aprile, del vecchio Gazometro. Il cantiere dovrebbe essere aperto nel 2024. Ma il Comitato di cittadini “Oltre il Gazometro” chiede di conoscere i dettagli del piano perché - ricordano - l'area è fortemente inquinata ed è necessaria una bonifica preliminare. Nella zona nascerà la stazione degli autobus.