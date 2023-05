Sistema idrico in preallerta per il rischio siccità

Invasi pieni al 76 per cento pari a 158 milioni di metri cubi di acqua in meno rispetto a un anno fa: dopo mesi invernali poco piovosi, il sistema idrico sardo resta in preallerta per il rischio siccità secondo quanto indicato dall’ultimo bollettino del Cedoc, il Centro di documentazione dei bacini idrografici. Va bene solamente in Gallura dove è piena la diga del Liscia e sul Cedrino, con l’invaso di Perda e Othoni colmo al 95 percento.

Situazione di pericolo sul Coghinas e nelle tre dighe che servono la Nurra, e nella Sardegna centrale; particolarmente male Pattada e Sos Canales a meno di due terzi della capienza, ma il lago Omodeo è quasi pieno; male anche l’Ogliastra e nel sud sbarramenti del Flumendosa colmi per circa l’80 percento, Punta Gennarta a Iglesias invece raggiunge appena il 37 percento della capienza.

Complessivamente l’Isola si avvia all’estate con risorse idriche per quasi un miliardo e 400 milioni di metri cubi, tra i livelli più bassi dell’ultimo decennio: andò peggio solamente tra il 2016 e il 2017, estati che si chiusero con circa 840milioni di metri cubi nei laghi, cioè poco piú della metà della capacità dei bacini.