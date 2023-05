Talassemia, una giornata al Microcitemico per i pazienti e le famiglie

In Sardegna i malati di talassemia sono più di mille e novecento di questi dipendono dalle trasfusioni di sangue per sopravvivere.

Per celebrare la giornata mondiale dedicata a questa malattia genetica, molto diffusa nella nostra isola ma ancora poco conosciuta, l'8 maggio l'ospedale Microcitemico di Cagliari ha organizzato un incontro per i pazienti e le loro famiglie. Una serata di musica e racconti animata dalla cantante e compositrice Rossella Faa, dallo scrittore Flavio Soriga, dal comico Massimiliano Medda e da altri artisti.

La nostra regione è una delle zone italiane più colpite dalla forma grave, la beta-talassemia, nota anche come anemia mediterranea, che compromette la capacità dei globuli rossi di trasportare l'ossigeno e richiede cure continue. Fino a non molto tempo fa le persone affette da questa patologia non raggiungevano i quindici anni di età. Oggi non è più così, grazie al trapianto di midollo e ai progressi nelle terapie che hanno allungato l'aspettativa di vita e, in alcuni casi, possono portare anche alla guarigione.