Tennis, Sardegna Open: Giannessi a sorpresa batte in rimonta Passaro

Tennis con il Sardegna Open. Alessandro Giannessi a sorpresa ha battuto in rimonta Francesco Passaro per due set a uno, dopo 3 ore e 13 minuti di lotta. Giannessi ha avuto la meglio sull'altro azzurro Francesco Passaro, superato per 3-6 7-6 6-4, annullando dei match-point, addirittura tre.

Il ligure ha superato così il primo turno del challenger 175 di Cagliari. negli ottavi, troverà Thanasi Kokkinakis, contro il quale ha già vinto nel 2021. Promosso anche Andrea Pellegrino, che dovrà affrontare Ugo Humbert, reduce dal successo contro Gianluca Mager, battuto in soli due set .

E andata male anche a Flavio Cobolli, sconfitto per due set a uno da Daniel Galan.