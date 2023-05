Guerra e informazione, il ruolo della radio

Indispensabile per la comunicazione durante i conflitti mondiali del ‘900 la radio è rimasta tale anche oggi nei vari conflitti in atto nel mondo. L’appuntamento di Sassari ha messo in evidenza la sua importanza nei contesti umanitari a sostegno delle popolazioni più disagiate. La presenza di una rete di segnali che possono essere catturati nelle regioni più difficili da raggiungere ne accresce la versatilità, consentendo una gamma di utilizzazioni che nessun altro mezzo possiede.

Aspetti al centro della giornata di studi organizzata nell'Aula magna dell'Universita di Sassari dove, dopo i saluti del rettore, sono intervenuti docenti ed esperti della professione giornalistica e inviati delle diverse testate che hanno svolto il proprio lavoro in scenari di crisi internazionale.

Il seminario è inserito nel ''maggio della comunicazione'' del Corso di laurea in comunicazione pubblica e professioni della comunicazione.