Verso un nuovo modello di continuità

Un nuovo modello di continuità aerea che tenga insieme diritto alla mobilità dei sardi e sviluppo turistico. Nel rispetto delle regole europee. È la proposta elaborata dall'Università di Sassari, in collaborazione con Regione ed Enac. Ai collegamenti agevolati con Roma e Milano si aggiungerebbero incentivi per nuove rotte, con finanziamenti diretti alle compagnie, l'eliminazione di servizi non essenziali e la sperimentazione di sostegni a particolari categorie di passeggeri per l'abbattimento delle tariffe.

L'Assessorato ai Trasporti, dopo un confronto coi sindacati, intende sottoporre la proposta alla giunta e poi al Consiglio regionale