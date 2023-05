Futuri medici in prima fila per l'Airc

Coinvolgere anche i più giovani nel sostegno alla ricerca sui tumori. È l'obiettivo degli studenti di medicina, dell'associazione Dipartimento medico, che per la prima volta scendono in campo a fianco dell'Airc nella consueta campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi dedicata in primavera ai tumori femminili. Due gli stand al Policlinico di Monserrato e alla Cittadella universitaria, dove fino a stasera si potranno trovare le Azalee della ricerca. Le donazioni effettuate supporteranno il lavoro degli scienziati impegnati a trovare strumenti di diagnosi e terapie sempre più efficaci.

È finanziato dall'Airc anche il progetto di ricerca del policlinico di Monserrato sul tumore al fegato, uno dei carcinomi con i più bassi tassi di sopravvivenza che oggi riguarda in ugual misura uomini e donne.

Nel servizio le interviste alla studentessa Giulia Pintus, dell'associazione Dipartimento medico, e al professor Andrea Perra, docente di Patologia generale all'Università di Cagliari