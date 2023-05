La Sardegna nuragica rivive nel film "Cast in bronze"

È stato presentato il film "Cast in bronze", cortometraggio scritto dal regista Mario Giua Marassi e dallo storico Andrea Garau. Prodotto dalla Nor film di Francesco Cheratzu con il supporto della Sardegna Film Commission e la consulenza, tra gli altri, dell'archeologo Alessandro Atzeni, il cortometraggio si propone di raccontare la civiltà nuragica,e la sua complessità, attraverso la vicenda emblematica di due giovani, interpretati da Mauro Massa ed Emanuela Fanni, destinati a diventare guerriero e sacerdotessa. nel Obiettivo è proporre un'immagine scientificamente accurata della società nuragica e della sua complessità. A partire dall'utilizzo del protosardo, ricostruito dal glottologo Mauro Maxia, fortemente voluto dal regista

Il film verrà ora portato in tour nell'isola e nel circuito dei festival.

Nel servizio le interviste al regista e sceneggiatore Mario Giua Marassi, e al co-sceneggiatore Andrea Garau.