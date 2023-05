La Sardegna dice no ai tagli del dimensionamento scolastico

"Se intendono applicare il decreto così com'è - dice - dovranno commissariarmi". Dopo l'incontro in video conferenza con il ministro Giuseppe Vlditara l'assessore all'Istruzione Andrea Biancareddu conferma il suo no al dimensionamento scolastico, previsto dalla legge di bilancio, che impone alle regioni un taglio delle autonomie e quindi dei presidi. L'isola ne perderebbe 45 degli attuali 270, e dovrebbero seguire più istituti.

Il decreto si basa solo su dati numerici, sottolinea l'assessore, e non tiene conto delle peculiarità della Sardegna: la presenza di Somuni montani e isole minori, le difficoltà di collegamenti, la dispersione scolastica e i risultati invalsi. Per questo, sottolinea, in assenza correttivi, la Regione è pronta dare battaglia. E non esclude l'impugnazione.



Nel servizio l'intervista all'assessore regionale all'Istruzione Andrea Biancareddu