I giovani protagonisti in 7 comuni dell'Iglesiente

Dopo un anno si è concluso il progetto "Quattro stagioni" - coordinato dalla cooperativa Casa Emmaus e promosso dal Plus, il piano per i servizi alla persona del distretto di iglesias con fondi ministeriali e regionali - che si proponeva di restituire ai giovani spazi di incontro ed espressione sul territorio dopo gli anni di isolamento del Covid

Quaranta i ragazzi impegnati nelle attività, dieci gli enti del terzo settore coinvolti in 7 comuni del distretto -oltre a Iglesias, Musei, Domusnovas, Gonnesa, Fluminimaggiore, Buggerru, Villamassargia.



Nel servizio Maria Giovanna Dessì della Cooperativa Casa Emmaus - Coord. Progetto 4 Stagioni e Gabriella Atzena, responsabile dell'Ufficio Di Piano Plus del distretto di Iglesias