Einstein Telescope, il governo conferma sostegno e impegno finanziario

Nel servizio, l'intervista ad Alessandro Cardini , direttore Istituto Nazionale Fisica Nucleare - Cagliari

Solo un rinvio tecnico: la presenza della premier Giorgia Meloni con Ursula von der Leyen nelle zone alluvionate ha modificato l'agenda di palazzo Chigi all'ultimo momento. La candidatura di Sos Enathos per l'Einstein Telescope non è in discussione fanno sapere da Roma e così tra qualche settimana la conferenza stampa troverà posto nel calendario. Potrà così partire la lettera d'impegno del governo che mette nero su bianco anche l'investimento necessario per ospitare l'infrastruttura.

L'Olanda, con cui la Sardegna compete per ospitare l'interferometro di terza generazione, è partita in anticipo con l'impegno delle risorse ma la decisione dell'assegnazione avverrà solo nel 2025 e le qualità del sito isolano restano altamente concorrenziali: l' assenza di rumore sismico e antropico e una comunità scientifica italiana che da molti anni in collaboraizione con gli Stati Uniti porta avanti lo studio delle onde gravitazionali. Anche la sperimentaizione è già in atto con il progetto SAR Grav mentre con i fondi europei di 50 milioni è già stata finanziata la progettazione. E' dunque probabile che in dirittura d'arrivo la competizione si giocherà sulla logistica e sulla capacità di offrire infrastrutture adeguate a ospitare centinaia di scienziati e ricercatori da tutto il mondo con le loro famiglie. Oltre al silenzio, serviranno strade, scuole e collegamenti all'altezza affinché la Sardegna e l'Italia diventi uno dei centri mondiali per la ricerca nel campo delle onde gravitazionali.