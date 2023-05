Troppe perdite nelle reti idriche, ma l'estate non è a rischio

La Sardegna è pronta ad affrontare un'estate senza restrizioni nelle campagne. Le dighe piene per l'80 per cento anche se con notevoli differenze territoriali non sono una garanzia assoluta ma almeno nell'immediato non ci saranno problemi. Il punto è stato fatto dal Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale che ha presentato le iniziative per la settimana nazionale dell'irrigazioni, dal 13 al 21 maggio. Da un lato i consorzi si aprono alle visite, come quella delle scuole nell'impianto di Is Forreddus vicino al Simbirizzi.

Dall'altro si preparano a un futuro in cui la tecnologia assumerà un ruolo sempre più decisivo. In questo senso si sta sviluppando il telerilevamento satellitare che permette di controllare le superfici irrigate. Con l'obiettivo di individuare subito eventuali fabbisogni di acqua ma anche di scoprire situazioni di irregolarità.

All'incontro anche l'assessore regionale dei Lavori pubblici Saiu che sul problema delle perdite lungo la rete ha garantito l'impengo della Giunta a intervenire sulla rete di distribuzione per scongiurare che la risorsa acqua, un bene prezioso in tempi di cambiamento climatico, non venga sprecata.