Dopo gli scontri pre partita, i tifosi del Palermo lasciano la Domus scortati dalla polizia

Dopo l'assalto da parte di una trentina di ultras rossoblù agli autobus che trasportavano una quarantina di supporter siciliani poco prima dell'inizio della partita Cagliari-Palermo, al termine dell'incontro (che per la cronaca sportiva si è concluso 2 a 1 per i padroni di casa) i sostenitori della squadra rosanera hanno potuto lasciare la curva sud della Domus diretti verso l'aeroporto di Elmas a bordo dei mezzi del Ctm scortati da diversi cellulari di polizia, carabinieri e guardia di finanza. Per tutta la durata della partita e anche al termine dei 90 minuti le forze dell'ordine hanno presidiato i cancelli del settore ospiti vietando ai supporter cagliaritani di accedere all'area antistante l'uscita dalla curva sud ed impedendo dunque qualunque contatto fra le due tifoserie.