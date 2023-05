Il Cagliari si prepara alla sfida contro il Cosenza: un match decisivo in chiave playoff

Meriti propri e battute d'arresto altrui: così il Cagliari può sperare nella conquista di quel quarto posto che consentirebbe di evitare i preliminari playoff in una gara secca che Ranieri afferma di temere per le troppe variabili in gioco. L'obiettivo fa gola anche a Sudtirol e Parma. Tutto si deciderà venerdì sera, nella 38esima giornata di serie B. Gli altoatesini sono già nella posizione appena sotto il podio con 58 punti, uno in più dei sardi e degli emiliani. Il Cagliari deve impegnarsi per vincere a Cosenza, ma per avanzare in ottica spareggi servono risultati non altrettanto positivi da parte dei biancorossi e dei gialloblu. Se le due concorrenti perdessero, agli uomini di Ranieri basterebbe anche una parità. Ma la determinazione è altissima in tutte e tre le formazioni. Il Sudtirol giocherà a Modena, il Parma in casa contro il Venezia. Sul campo del Merulla, il Cagliari troverà un avversario in lotta per la salvezza: con 40 punti, il Cosenza occupa la sedicesima postazione della serie cadetta e osserva da vicino l'eventualità dei playout. In vista del viaggio in Calabria, questa mattina, ad Asseminello, nuova sessione di allenamento. Ieri, squadra divisa in due insiemi, con un lavoro più complesso per chi non era in campo contro il Palermo, e di scarico per tutti gli altri. Per Nic Prelez, dopo il virus gastrointestinale, rientro parziale nel gruppo.