Cagliari, 139 alberi da abbattere

Il ficus crollato nel parco Ingrao non era stato inserito in classe D, vale a dire non era un albero dal rischio estremo per la stabilità.

Degli oltre 20mila alberi censiti, secondo i dati a disposizione dell'Assessorato del Verde pubblico, solo 139 sono da abbattere o da sfoltire perché pericolanti.

Per il comune di Cagliari, che vanta 2 milioni e mezzo di metri quadrati di verde cittadino tra 11 parchi e aree verdi urbane, è un dato che rintra nei limiti fisiologici.

Dei 139 alberi pericolosi, 47 sparsi nel territorio urbano saranno abbattuti e sostituiti nei prossimi mesi.

Per gli altri 92 che rientrano in aree vincolate dal punto di vista paesaggisto, i tempi sono più lunghi perchè è necessario presentare un piano alla Soprintendenza ai beni culturali e paesaggistici rispettando l'obbligo di sostituzione con le piante originarie, come è avvenuto in viale Buoncammino: da gennaio scorso si sta procedendo alla sostituzione delle jacarande. Così come due anni fa sono stati abbattuti e sostituiti gli alberi di Jacaranda a rischio crollo in Largo Carlo Felice.

Complessivamente tutto il verde pubblico occupa il 50% della superficie di Cagliari, 42 km quadrati su 85, incluse le aree umide del Parco di Molentargius e Santa Gilla e parchi pubblici. Un patrimonio imponente che necessita cura e manutenzione.