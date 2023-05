Operazione anti-'ndrangheta. 108 arresti in tutta Italia. Coinvolta la Sardegna

E' scattata questa mattina la maxi operazione contro la 'ndrangheta denominata 'operazione Eureka'. In tutta Italia e all'estero gli arresti sono stati 108. L'operazione dei Ros e del Comando Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria ha coinvolto diversi altri comandi, tra cui quello di Cagliari, che ha coadiuvato in Sardegna le indagini degli inquirenti. Il blitz ha dato esecuzione a provvedimenti cautelari emessi dall’Ufficio gip del Tribunale di Reggio Calabria su richiesta della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia, guidata da Giovanni Bombardieri, nei confronti di 108 persone. Gli indagati sono coinvolti a vario titolo nell'inchiesta per associazione di tipo mafioso (imputazione a carico di 5 soggetti), concorso esterno in associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti, produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, detenzione/traffico di armi anche da guerra, riciclaggio, favoreggiamento, procurata inosservanza di pena, trasferimento fraudolento di valori e altri reati.