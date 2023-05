Un video e un sito internet per il lancio della candidatura italiana di Lula

Un sito internet, un video di presentazione e un logo apposito, “ETITALY”. Sono i tre elementi della campagna di comunicazione lanciata per sostenere la candidatura italiana della miniera di Sos Enattos a Lula, in occasione del XIII simposio internazionale sull'Einstein Telescope da Ministero dell'Università e della Ricerca, dalla Regione Sardegna e dall'Istituto nazionale di fisica nucleare. All'interno del sito (www.einstein-telescope.it) sono presenti le informazioni sul progetto dell'interferometro europeo di terza generazione, denominato Et, che, secondo gli scienziati, potrà spingere molto più avanti le conoscenze sulle onde gravitazionali e avviare una nuova fase della neonata astronomia multimessaggera, una branca di studi che permette di ricostruire i fenomeni cosmici attraverso l'analisi contemporanea di diversi tipi di segnali percepibili dalla terra e attraverso l'utilizzo coordinato di più strumenti tecnologici (dai telescopi ai radiotelescopi, fino agli interferometri, appunto). In corsa per ospitare l'Einstein telescope, oltre all'italia, c'è un secondo sito in Olanda, mentre una terza candidatura tedesca in Sassonia, più volte ventilata, non è stata ancora mai ufficializzata. Si prevede che la scelta del sito dove costruire l'enorme infrastruttura Europea, la prima al mondo con le caratteristiche previste dal progetto, avverrà entro il 2024. Per la sua realizzazione ci vorranno almeno 10 anni e un investimento di circa 1,6 miliardi di euro, tra finanziamenti europei e nazionali.