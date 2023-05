Vecchie glorie contro la sclerosi multipla

Il Cagliari giocherà in trasferta a Perugia domani sera, ma la sala stampa della Domus è stata interessata da una apertura straordinaria dedicata al primo raduno delle vecchie glorie del calcio sardo. Un’iniziativa che nelle intenzioni dei promotori intende diventare un appuntamento fisso per meglio corrispondere al fine che la anima: la raccolta fondi in favore della ricerca contro la sclerosi multipla. A livello regionale si tratta di una patologia che presenta un’incidenza più alta rispetto al dato nazionale e che, oltre a pregiudicare la salute dei pazienti, condiziona fortemente anche la quotidianità dei familiari che li assistono.

Con il patrocinio della FIGC regionale e dell'Università degli Studi di Cagliari, sabato mattina il Centro Federale di Sa Rodia a Oristano ospiterà la manifestazione sportiva cui hanno aderito Cagliari, Carbonia, Torres, Nuorese, Attilia, Tharros, Iglesias, Sorso, Guspini, Sant'Antioco, Thiesi, Decimoputzu e Alghero. Vecchie glorie del calcio professionistico e dilettantistico regionale si sfideranno non per vincere una partita di calcio, ma per contribuire alla sensibilizzazione sul tema della lotta alla sclerosi multipla insieme a operatori sanitari e pazienti, presenti all’evento per fornire la propria testimonianza