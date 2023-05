Villaggio Normann diventa un modello per la rigenerazione degli ex centri minerari della Sardegna

Negli anni Settanta a Villaggio Normann abitavano duecento persone. L'attività estrattiva ferveva. Poi nei primi anni Novanta, come noto, i minatori sono stati costretti riporre i caschetti. Qui sono rimaste solo una cinquantina di persone. Villaggio Normann sembrava destinato a svuotarsi completamente, come altri insediamenti. Ma cinque anni fa si è costituita un'associazione di volontari tenaci, e la rotta è cambiata.

Non sono aumentati gli abitanti - le poche case private hanno tutte un inquilino - ma Normann è tornato sempre più vitale. La scorsa estate quattordici eventi tra musica, poesia e arte hanno animato la piazzetta caratterizzata da "Villa Stefani", un tempo la dimora del direttore dalla miniera.

Sempre l'estate scorsa piccoli esploratori hanno invaso Normann in cerca di indizi del suo passato geologico. E quest'anno, guidati da studenti dell'Università di Cagliari di beni culturali e archeologia e storia dell'arte si proietteranno nel suo passato archeologico minerario.

Ci sono stati passi avanti anche per l'apertura di una fitta rete di sentieri ripuliti, imperdibili per amanti e della trekking e mountain bike. Ora sono parte della RES, la Rete escursionistica della regione Sardegna. E i percorsi raccolti nel libro in uscita "Sentieri della Memoria".

Adesso il prossimo passo nella rigenerazione di Normann passa per il restauro dei due edifici pubblici del villaggio, tutelati dalla sorprintendenza e al momento fatiscenti. Serve riqualificarli e metterli a disposizione della collettività per uso pubblico.

Nel servizio le interviste di Damiano Beltrami ad Alessandro Abis, Direttore Parco Geominerario storico ambientale della Sardegna; a Pietro Cocco, Sindaco di Gonnesa; e ad alcuni dei cofondatori dell'Associazione Villaggio Normann O.d.V. che sta facendo la differenza. Tra loro Maria Paola Guidotti, Giampiero Puddu, Laura Serra, Ilaria Tidu e Pierluigi Carta.