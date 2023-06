Cagliari, la solidarietà arriva dal mare

Nel post pandemia, nell'isola, le richieste di aiuto alimentare sono cresciute di oltre il 30%. Per fronteggiare la situazione, ora una mano arriva anche dal mare, grazie all'iniziativa solidale e antispreco di una nota compagnia crocieristica italiana, in collaborazione con il Banco alimentare e l'Autorita' portuale della Sardegna. Il progetto, dopo la pausa del Covid, è ripartito da Cagliari con una prima donazione di 160 pasti - confezionati in eccedenza per il servizio di bordo e non consumati - al Banco alimentare, che poi li redistribuirà tra le varie associazioni accreditate. La consegna di derrate alimentari avverrà ogni settimana.

Nel servizio le interviste al presidente della Comunità L' Aquilone Don Carlo Follesa, al comandante Pietro Sinisi, allo chef Gennaro Balzano, alla direttrice amministrativa del Banco alimentare Sardegna Valentina Vacquer e al presidente dell'Autorità portuale della Sardegna Massimo Deiana.