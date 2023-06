E' andata in scena a Sassari la prima della Cavalleria Rusticana. Un debutto particolare perchè l'Ente Concerti non aveva mai programmato rappresentazioni fuori dal periodo autunnale e invernale. Molti sardi in scena e dietro le quinte.

Il più celebre lavoro di Mascagni è stato a Sassari molte volte. L'ultima nel 2013. La novità è che non si era mai vista alla fine della primavera. Una scelta e una sfida che, a giudicare dall'affluenza di pubblico, ha avuto fortuna.

Sul palco diverse eccellenze del territorio come il mezzosoprano Elena Schirru nel ruolo di Lola e il baritono Marco Caria (Alfio) considerato fra le voci più interessanti del panorama lirico internazionale e collaborazioni con Abbado e Muti e per registi come Ronconi. Applaudite le prove di Gabrielle Muhlen (Santuzza) e Alessandra Palomba (Lucia) e quella di Walter Fraccaro (Turiddu). Andrea Solinas ha diretto l'orchestra del Decarolis. La regia è stata affidata al sassarese Sante Maurizi.

La replica della Cavalleria Rusticana, domani sera alle 20.30

La seconda opera che anticiperà il cartellone autunnale, sarà i Pagliacci di Leoncavallo che sarà presentata il 7 luglio in piazza d'Italia.