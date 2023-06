Armi ed esplosivi acquistate sul web o realizzate da adolescenti e mostrate sui social

Adolescenti appassionati di armi ed esplosivi. Utilizzavano canali social per mostrarne gli effetti. Si chiama Alchimia l'operazione condotta tra ottobre 2022 e febbraio 2023 dagli investigatori del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Milano, che ha coinvolto anche l'isola. Diverse le comunicazioni nelle chat:: “I miei genitori sono contrari alle armi allora me le fabbrico io oppure me le prendo da qualche parte [...] Ci ho sparato con una glock vera... [...] Te lo dico perché le modifico da quando avevo 14 anni [...]”.

I ragazzi non temevano di vantarsi di andare in giro con coltelli e pistole (a salve o da softair), senza preoccuparsi di possibili controlli da parte delle forze dell’ordine. Pubblicavano foto e video mostrando armi. Nelle loro discussioni chiedevano informazioni e consigli su come confezionare molotov, esplosivi e detonatori.

Al termine dell’indagine, coordinata dal Procuratore Capo del Tribunale per i Minorenni di Milano Ciro Cascone e dal Sostituto Procuratore Sabrina Ditaranto, la Polizia Postale, in collaborazione con le DIGOS e con l’ausilio di unità cinofile della Polizia di Stato, ha eseguito 8 perquisizioni a Sassari, Nuoro e nelle città di Avellino, Lecce, Milano, Pisa, e Treviso.

Gli agenti, altamente specializzati, con dotazioni tecnologiche avanzate sono riusciti a superare il muro di anonimato dietro il quale si nascondono i cybercriminali.

Resta comunque fondamentale la segnalazione di eventuali illeciti in rete alle forze dell'ordine.