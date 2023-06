Budelli, spiaggia proibita: turisti poco educati violano i divieti

Protetta sin dal 1992, l'isola di Budelli è passata definitivamente al Parco nazionale dell'arcipelago della Maddalena dal 2016. Tra le sue meraviglie, la Spiaggia Rosa, famosa in tutto il mondo per la spettacolare colorazione della sabbia derivante dai gusci delle conghiglie di un microrganismo, trascinati a riva e sminuzzati per l’azione di acqua e vento.

Per la sua bellezza e la sua fragilità, la spiaggia è fortemente tutelata. La si può ammirare a distanza, accompagnata dalle guide del parco, senza ancorarsi, né fare il bagno né tanto meno calpestarne l’arenile.

Eppure non è inusuale che vengano avvisati e subito segnalati alla capitaneria di porto vacanzieri a cui dei divieti non importa nulla. Già da aprile sono arrivati i primi turisti in barca a vela vicino agli scogli, o con i gommoni, fino alla spiaggia. C'è chi addirittura ha passeggiato e corso sulla battigia che dovrebbe rimanere inviolata.

Per la capitaneria di porto è sempre più difficile presidiare tutte e sette le isole dell'arcipelago. Anche l'Ente Parco anticiperà alla settimana prossima il servizio di bigliettazione e guide - attivo normalmente da luglio - proprio per meglio regolare il flusso di turisti non sempre rispettosi di questo magnifico ambiente naturale.