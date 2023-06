Cagliari, in corso il delicato vertice di maggioranza su nuovi ospedali e stadio

Nel tirato confronto di ieri con i dipendenti, il presidente Christian Solinas ha sottolineato l'importanza per la Sardegna di dare una nuova casa al Brotzu. Ristrutturare, ha detto, sarebbe fonte di gravi disagi per i pazienti e comunque non porterebbe a un ospedale in linea con gli standard necessari.

Sul terreno in cui dovrà sorgere la nuova struttura ha sollecitato le indicazioni del Comune di Cagliari, precisando solo che sarebbero più adatte aree pubbliche, per evitare la burocrazia legata agli espropri.

Mentre parlava, all'esterno, i rappresentanti dei lavoratori - CGIL, Nursing Up e USB- hanno manifestato un forte dissenso.

L'incontro è arrivato alla vigilia del delicato vertice di coalizione in programma per oggi, proprio centrato sul progetto dei nuovi ospedali e del nuovo stadio, sul quale restano differenze di vedute tra Comune e Regione.