L'Orto botanico si prepara a festeggiare l'anno calviniano

L'estate all'Orto Botanico di Cagliari punta su un ricco programma di attività di carattere divulgativo, a partire dalla musica dell'arpista Roaoul Moretti il 21 giugno, le erbe magiche di Claudia Zedda il 23 giugno, poi laboratori per bambini per conoscere il ciclo di vita delle piante e imparare a distinguere i semi. In programma anche visite notturne.

L'orto diretto da Annalena Cogoni, si prepara anche a celebrare la botanica Eva Mameli Calvino, direttrice dell'Orto tra il 1925 e 1929 e madre dello scrittore di cui quest'anno si celebra il centenario della nascita