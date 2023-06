Salmo torna nell'Isola

Gli spazi limitati dell’arena del Poetto con i suoi tremila posti non sarebbero stati sufficienti ad accogliere le decine di migliaia di fan del rapper olbiese che sono già in viaggio verso Cagliari per il concerto che si terrà alla fiera, unica data in Sardegna del suo Summer Tour 2023. Archiviato il tour primaverile in cui ha infiammato arene e palazzetti dello sport a Milano, Torino e Padova con i brani di Flop, il suo sesto album, Salmo torna nella sua isola dopo l’esibizione in acustico dell’estate scorsa a Baja Sardinia e con un bagaglio di successi suggellato da 68 dischi di platino, 38 dischi d’oro e tre miliardi di streaming. Ad aspettarlo anche per festeggiare in musica il suo 39 esimo compleanno ci saranno decine di migliaia di giovanissimi stregati dalle sue rime. Per riportarli a casa domenica Trenitalia ha previsto cinque convogli speciali con 1500 posti aggiuntivi.