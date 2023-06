Continuità, polemica tra l'assessore Moro e i deputati Ghirra e Lai

Pochi disagi per lo sciopero dei lavoratori dei servizi aeroportuali, ma per i sardi continuano i problemi legati alla continuità territoriale. Dopo l'audizione in commissione trasporti della Camera a Roma dei vertici delle società di gestione degli scali dell'isola, l'assessore regionale Antonio Moro bolla come “inutile e pretestuosa polemica politica” l'affermazione dei deputati Francesca Ghirra e Silvio Lai, che avevano dichiarato come la gestione della continuità territoriale aerea certificasse "il fallimento della giunta Solinas”.