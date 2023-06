Sassari, in centro nuove zone con limite di velocità a 30 chilometri orari

Poca disciplina al volante e velocità sostenuta anche nel centro urbano di Sassari, città altamente trafficata e che purtroppo fa i conti con numerosissimi incidenti stradali.

Oltre 400 quelli registrati nei primi mesi del 2023, di cui con 110 con feriti, 25 invece le persone investite. Un problema che presto potrebbe essere risolto- o almeno ridotto- garantendo maggior sicurezza e favorendo una circolazione più a misura di pedoni e ciclisti in tantissimi quartieri, pronti a essere trasformati in zone 30. I lavori cominciati da poco meno di un mese coinvolgeranno diverse aree grazie al progetto approvato dalla giunta comunale e finanziato col decreto "ciclovie urbane" per 450mila euro. Per ognuna delle strade interessate è previsto un restringimento di carreggiata evidenziato da resinature colorate sui lati, con dissuasori di velocità e segnali catarifrangenti sull'asfalto. Particolare attenzione in prossimità di attraversamenti pericolosi e soprattutto davanti alle scuole. Una rivoluzione- legata al piano urbano della mobilità sostenibile- che dopo una prima fase sperimentale andrà a regime e sarà prontamente monitorata dalle telecamere per verificare il rispetto dei limiti di velocità.

Nel servizio l'intervista a Carlo Sardara - Assessore a Infrastrutture e Mobilità del comune di Sassari