Fiamme in un agriturismo a San Giovanni Suergiu

Nella notte i vigili del fuoco di Iglesias, Cagliari e Carbonia sono dovuti intervenire per spegnere le fiamme in un agriturismo nelle campagne di San Giovanni Suergiu. Secondo i primi riscontri, si potrebbe trattare di un incendio doloso, il secondo tentativo in una settimana. Alcune telecamere in funzione avrebbero rilevato dei movimenti prima dello scoppio delle fiamme. L'incendio è stato spento intorno alle 2 e 30.