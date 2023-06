Grande teatro dei piccoli, storie fantastiche e laboratori per la terza giornata

Terza giornata di spettacoli e laboratori per il “Grande Teatro dei Piccoli”, il festival della compagnia Is Mascareddas in corso a Cagliari negli spazi di Sa Manifattura a Cagliari. Il pomeriggio si apre con Matteo Curatella, che alle 17,00 mette in scena Le storie del matto, spettacolo di narrazione e musica con al centro un cantastorie giramondo che vive sopra un drago e ha la testa sempre in aria. Alle 18,30 appuntamento invece con il Varietà prestige di Francesca Zoccarato e il suo è un cabaret clownesco.

L’altra metà del Grande Teatro dei Piccoli è dedicata ai laboratori. Si riparte alle 11,00 con Caccia al libro, un gioco alla ricerca dei testi presenti in Manifattura tra la Biblioteca Yorik di Is Mascareddas e la biblioteca di Sardegna Ricerche. Si prosegue poi alle 16,00 all’insegna della scienza con l’Istituto nazionale di astrofisica che presenta I magici cicli dell’universo, un laboratorio che prevede la costruzione di un modellino del nostro sistema solare.