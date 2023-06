Il sostegno della premier Meloni rilancia la candidatura della Sardegna

Con il sigillo imposto dal governo Meloni ieri all'osservatorio di Monte Mario, la candidatura della miniera di Lula a ospitare l'Einstein telescope acquisisce forza. Dopo la scelta del sito entro il 2025, il progetto prevede che i lavori di realizzazione dell'infrastruttura si protrarranno per 10 anni. Nel servizio le interviste a Giorgio Parisi, Premio Nobel per la fisica, Michele Punturo, coordinatore internazionale del progetto ET, e Antonio Zoccoli, presidente dell'Infn.