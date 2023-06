Il tenore Andrea Pinna incanta il pubblico cagliaritano

Ha incantato con la sua voce il pubblico di Cagliari nell'auditorium del Seminario Arcivescovile di via Monsignor Cogoni Andrea Pinna, tenore cagliaritano, emigrato dieci anni fa in Canada e oggi affermato interprete lirico nei più importanti teatri del Nord America, dopo gli studi compiuti fino al 2011 alla Scuola Civica di Musica del Comune di Cagliari. Ospite speciale è stato l'Arcivescovo di Cagliari Giuseppe Baturi, Segretario Generale della CEI, che si è voluto complimentare con l'artista, protagonista di una storia esemplare di emigrazione che non dimentica le origini e la sua terra natale. La serata musicale è stata organizzata da Maurizio Porcelli, coordinatore di numerosi eventi in tutta l'Isola, in collaborazione con il Rettorato della Curia cagliaritana e con il sostegno della Regione Sardegna e della Fondazione di Sardegna.