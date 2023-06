In aumento allergie, asma e malattie autoimmuni. In Sardegna ne soffre una persona su 4

Allergie e malattie autoimmuni sempre più in aumento a livello globale. In Sardegna, in linea con i paesi del mediterraneo, è allergica una persona su quattro. La ricerca va verso soluzione sempre più personalizzate. Se n'è parlato nel più importante congresso del settore ad Amburgo, organizzato dall'Accademia Europea di Allergia e Immunologia Clinica (EACCI). Nel servizio, l'intervista al presidente Stefano Del Giacco, docente di Medicina interna dell'Università di Cagliari.