Sardegna, allerta caldo e incendi della Protezione civile per 48 ore

E' di nuovo allerta in Sardegna per le alte temperature. Due giorni, tra giovedì e venerdì, in cui aumenta l'attenzione per le possibili ondate di calore. Le temperature previste oscilleranno fra i 24 gradi e i 33 gradi, con una temperatura massima percepita di 34 gradi. I servizi sanitari e sociali -comunica il Comune di Cagliari- sono in fase di pre-allerta. A Oristano è stata chiusa per precauzione dal sindaco la scuola dell'infanzia di via lanusei fino a sabato 24 giugno per il caldo eccessivo.

L'allerta gialla emanata dalla Protezione civile regionale riguarda anche gli incendi. In tre dei sei roghi divampati nel pomeriggio è stato necessario l'intervento dei mezzi aerei della flotta regionale. Il più esteso, a San Gavino, è partito dal km 10 della Statale 197 che è stata chiusa al traffico per alcune ore in entrambe le direzioni per il fumo e la scarsa visibilità. Fiamme anche a Gergei, nelle campagne di Oristano, ad Arbus, Paulilatino e accanto alla Statale 131 all'altezza di Abbasanta.

GUARDA IL VIDEO