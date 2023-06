Le voci della protesta dei pescatori contro le politiche comunitarie

Le politiche sulla pesca dell'unione europea metterebbero a rischio il settore e il futuro di migliaia di lavoratori da qui la protesta, in concomitanza con la mobilitazione nazionale, che si è svolta al porticciolo del mercato ittico di Cagliari. ‘’L'obiettivo della commissione di eliminare gradualmente la pesca a strascico è chiaramente sproporzionato, ingiustificato e basato pareri scientifici non oggettivi, oltre ad essere una

politica assolutamente miope per garantire l'approvvigionamento alimentare dei paesi dell'Unione'', si legge in una nota congiunta. Nel nostro Paese la pesca a strascico rappresenta il 20% della flotta totale. Il piano d'azione dell'Unione prevede una forte limitazione e propone la creazione di ulteriori aree marine protette.