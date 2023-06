Gioco e simulazione per il progetto OffshoreWind4Kids, in Italia per la prima volta. Giornate organizzate dalle aziende titolari di tre progetti di parchi eolici al largo delle coste sarde. Nel servizio le interviste a Elena Roda, rappresentante della Renantis e a Maria Cristina Mantega, docente dell'istituto comprensivo “M. Lai” di Quartu Sant'Elena.