Mare amico, educazione ambientale sicurezza e soccorso

A Sant'Antioco, giornata dedicata alla sicurezza in mare e alla tutela dell'ambiente con simulazione di raccolta di rifiuti e dimostrazioni di soccorso con bagnini e labrador. Quasi 250 bambini delle scuole primarie hanno participato all'iniziativa dell'associazione dei diportisti del sulcis in collaborazione con al Guardia Costiera e le altre forze dell'ordine per sensibilizzare adulti e bambini sui temi fondamentali, come spiega il presidente dell'associazione Guerino Basciu.