Businco, la Radioterapia non chiude ma i nuovi pazienti rischiano attese più lunghe

La radioterapia dell'Ospedale Businco non chiude, ma garantisce le terapie solo per i pazienti oncologici già in trattamento.

Resta il problema per i nuovi, che si troveranno a scegliere tra due strade: andare in altri centri per curarsi oppure accettare il rischio di essere presi in carico qui con tempi superiori a quelli raccomandati dai protocolli.

È il prezzo da pagare, secondo l'assessore alla sanità Carlo Doria, per dotare la sanità sarda di macchinari all'avanguardia che garantiranno, da ottobre in poi, terapie migliori e più veloci.

Le macchine in funzione saranno tre fino all'inizio di luglio. Poi diventeranno due e garantiranno 110 sedute di radioterapia al giorno contro le 140 a regime nel periodo prima della riorganizzazione.

Nel servizio le interviste all'assessore regionale alla Sanità Carlo Doria e alla Direttrice Generale dell'Azienda ospedaliera Arnas-Brotzu Agnese Foddis.