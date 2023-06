Dal jazz all'elettronica: al Conservatorio di Cagliari studenti e docenti suonano per la città

Concerti ad ingresso libero al Conservatorio di Cagliari “Pierluigi da Palestrina” per la nona edizione di "Interzone", ideata dal compianto docente di percussioni Roberto Pellegrini. La manifestazione punta sulle contaminazioni tra musica elettronica e strumenti conosciuti, con libere improvvisazioni. E l'utilizzo di luoghi inconsueti come il cortile della struttura, dove la Big Band diretta da Massimo Tore ha definito quella “interzona” che secondo lo scrittore Burroughs è "un luogo in cui non si deve aver paura di perdersi, perché il disorientamento e la perdita vi sono previsti, quasi necessari".