"Né morti, né vivi", i dispersi tunisini nelle parole di un fratello

In tutto ventitré persone partite da Biserta, in Tunisia, che si conoscevano bene. Sono stati ritrovati solo cinque cadaveri, già riconosciuti. In questi mesi continua la spola dei parenti che vivono in Francia per avere notizie dei loro cari, con il supporto dell'associazione Memoria mediterranea e dell'ambasciata a Roma. Nel servizio la testimonianza di Mohamed Mbarki e di una giovane donna.