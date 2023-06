Alle poste i servizi di Inps e Ministero della Giustizia

Prende il via da Ussana, Villa San Pietro e Gesturi, in Sardegna, il progetto triennale Polis, che renderà accessibili numerosi servizi della pubblica amministrazione dAGLI ufficio postali, appositamente ristrutturati, di 7000 comuni italiani sotto i 15mila abitanti. Si parte con la certificazione unica dei redditi da pensione e la nomina dell'amministratore di sostegno, ma nei prossimi mesi i servizi a disposizione aumenteranno e sarà possibile ottenere anche carta di identità, passaporto, codice fiscale, certificati anagrafici.

L'obiettivo è trasformare gli uffici postali in una sorta di sportello unico territoriale della PA riducendo per i cittadini attese e spostamenti. Nell'isola entro la fine dell'anno saranno pronte 45 sedi: alle tre attualmente operative se ne aggiungeranno presto altre due, già predisposte, in sei sono in corso i lavori. In futuro sarà possibile anche sbrigare le pratiche autonomamente attraverso 4000 totem distribuiti in tutta Italia.