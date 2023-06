Ondata di calore, allerta fino a giovedì

Arriva la prima ondata di calore della stagione. Da mezzogiorno fino alle 18 di giovedì 22 giugno, la Protezione civile regionale ha diramato un'allerta meteo per le alte temperature. Nei primi giorni massima attenzione, in particolare, sulla Sardegna settentrionale e occidentale. Il picco è previsto tra mercoledì e giovedì, quando in alcune località si potranno superare i 40 gradi e l'allerta riguarderà tutto il territorio regionale.

L'allerta è rivolta sulle alte temperature anche sul fronte della macchina antincendi, che è stata attivata nelle scorse ore per un grosso rogo, scoppiato sui monti di Capoterra. Per domare le fiamme del primo incendio della stagione, è stato necessario l'intervento di un elicottero della forestale, decollato dalla vicina base di Pula. Al lavoro anche le squadre a terra per domare il fuoco partito ai piedi del Monte Arrubiu, lungo la strada che collega Poggio dei pini con il paese. I volontari sono entrati in azione anche in località Fra Giuanni.