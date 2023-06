Nuova allerta meteo gialla dalle 12 alle 21 per rischio idrogeologico per temporali. Ieri le deboli piogge, soprattutto nel Sulcis e nel Nord dell'Isola, non hanno causato particolari danni. A parte un imponente pino caduto a Cagliari sulla strada per Calamosca. Fortunatamente in quel momento non passavano pedoni o auto. Sono intervenuti i vigili del fuoco e una squadra del verde pubblico comunale, rimuovendo alcuni rami e liberando la cerreggiata. In tutta la giornata di domenica, comunque, nessuna richiesta di intervento è arrivata alla centrale operativa della Protezione civile regionale.