Pnrr e dissesto idrogeologico, isola sesta in Italia per finanziamenti

Ridurre il rischio di ridurre il rischio di alluvioni e frane e ripristinare le zone colpite: dentro il Pnrr c'è anche una buona fetta di risorse dedicate al dissesto idrogeologico, due miliardi e mezzo di euro. Oltre la metà però restano ancora da assegnare e sono proprio quelli destinati a mettere in sicurezza e monitorare i territori più a rischio. Tutte misure per cui è partita la selezione dei progetti e che devono essere finanziate entro l'anno, per concludersi entro marzo 2026.