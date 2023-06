Dal fondo Pnrr 500 milioni per fibra e 5G in Sardegna

L'obiettivo è quello portare la fibra in tutta l'isola ed estendere la copertura del 5 g. Per farlo ci sono quasi 500 milioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e diversi progetti per coinvolgere il territorio e gli operatori: 5 filoni di progetto della società controllata dal ministero dell'economia, Infratel Italia a cui fanno capo gli appalti in tema di infrastrutture digitali. A partire dalla realizzazione nell'isola di 18 stazioni radio base in altrettanti comuni per la copertura del 5g.

Nel servizio le intervista al Sottosegretario alla Presidenza del consiglio con delega all'Innovazione tecnologica Alessio Butti e all'amministratore delegato di Infratel Italia Marco Bellezza