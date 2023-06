Ritrovato dopo 80 anni all'Asinara il relitto del peschereccio affondato da un sottomarino inglese

Ritrovato dopo 80 anni, su un fondale vicino all'Asinara, un peschereccio d'altura impiegato durante la guerra come pattugliatore e affondato da un sottomarino inglese. Un rinvenimento di rilevanza anche naturalistica e turistica. Lungo quasi 50 metri, durante la seconda guerra mondiale venne impiegato a scopi bellici. Il “Sogliola”, questo il suo nome, conobbe la fine il 2 maggio del '43 sotto il cannoneggiamento di un sommergibile inglese, al largo dell'Asinara. Morirono sei dei 36 componenti l'equipaggio. Il relitto è stato ritrovato dopo 80 anni, a oltre 50 metri di profondità da Alessandro Masala, un istruttore sub, campione d'apnea, non lontano dalla costa.

Una scoperta che ha diversi volti, a cominciare da quello turistico-ambientale del parco dell'Asinara.